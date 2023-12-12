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Машина рухнула с четвертого уровня парковки в районе Митино

15:01
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Водитель пострадал

Кроссовер рухнул с четвёртого уровня парковки, пробив ограждение. Инцидент произошёл накануне поздно вечером в столичном районе Митино. Водитель сейчас в больнице с травмами.

Как видно на кадрах момента аварии, машина разгоняется и пытается развернуться. Но манёвр не получился. Автомобиль вылетел на улицу и рухнул вниз. Приземлился носовой частью, но не перевернулся, а встал на колёса.

Очевидцы утверждают, что водитель мог сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эту версию проверяет полиция.

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Последствия падения автомобиля с многоуровневой парковки
Последствия падения автомобиля с многоуровневой парковки
Последствия падения автомобиля с многоуровневой парковки
Последствия падения автомобиля с многоуровневой парковки
Последствия падения автомобиля с многоуровневой парковки
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