Машина рухнула с четвертого уровня парковки в районе Митино

Водитель пострадал

Кроссовер рухнул с четвёртого уровня парковки, пробив ограждение. Инцидент произошёл накануне поздно вечером в столичном районе Митино. Водитель сейчас в больнице с травмами.

Как видно на кадрах момента аварии, машина разгоняется и пытается развернуться. Но манёвр не получился. Автомобиль вылетел на улицу и рухнул вниз. Приземлился носовой частью, но не перевернулся, а встал на колёса.

Очевидцы утверждают, что водитель мог сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эту версию проверяет полиция.

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