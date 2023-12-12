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Власти Москвы рассказали о результатах программы реновации за год

15:02
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Реновация набирает обороты

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 60 домов по реновации. Об этом сегодня сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что всего было сдано почти миллион квадратных метров жилья, это 16 с половиной тысяч квартир. Лидерами в этом году стали юго-запад и северо-восток - там заселяют по девять домов, четыре из которых находятся в Можайском районе. По словам Загрутдинова, всего с момента старта программы реновации введено в эксплуатацию 288 жилых домов.

"По реновации создан огромный задел, реновация набирает обороты, и для того, чтобы ежегодно мы приростали во вводе объектов и в вводе эксплуатации передачи под заселение сейчас в работе находится 30 объектов. Это более 7 млн 300 тысяч квадратных метров. В проектировании - 200, и 230 у нас в строительстве", - сообщил он.

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