В Кремле отреагировали на заявление СВР о смене Зеленского

Ситуация на Украине раскачивается

Служба внешней разведки (СВР) говорит о замене президента Украины Владимира Зеленского в долгосрочной перспективе.

"Специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Спикер Кремля отметил, что ситуация на Украине раскачивается, это видно невооруженным глазом.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) заявили, что на Западе ищут замену Владимиру Зеленскому из-за неудач на поле боя и утраты возможности маневрировать в конфликте с Россией в интересах США. Среди возможных преемников рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и даже мэра Киева Виталия Кличко.

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