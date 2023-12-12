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Трехколесный "пепелац" привлек внимание москвичей

15:14
  • вторник
  • 12 декабря 2023

На дорогах необычный мобиль всегда под прицелами камер

То ли гоночный болид, то ли велосипед. В сети появилось видео с черной миниатюрной машиной, которая гордо ехала по Садовому кольцу. Водитель управлял таинственным транспортным средством при помощи рычагов. Оказалось, что его создал 63-летний москвич. Но вот можно ли ездить на такой машине, по магистралям большого города - вопрос!

Экипаж готов, необычный транспорт легко срывается с места. За рулем собственного изобретения Станислав Худатов уже несколько лет крутит педали с неизменной улыбкой.

Это авторский трехколесный велосипед с мини-салоном и электроприводом, или велоэлектромобиль, как называет свой проект сам Станислав Худатов. Инженер по образованию, последние 30 лет он преподает английский и параллельно занимается транспортным "творчеством".

Собственный экологичный и удобный транспорт задумал уже давно и нашел единомышленников - в Москве есть Клуб энтузиастов велотранспорта. Один из самых мудрых его членов - Геннадий Суздальцев. В свои 87 он ездит на собственном трайке. В свое время именно он посоветовал Станиславу обратиться к тамбовским мастерам. Так его идея преподавателя английского обрела сначала колеса и каркас, затем электродвигатель, а потом и корпус.

"Сейчас задача стоит в том, чтобы найти финансирование для продолжения этого проекта, потому что это прототип, это концепт, на опыте на которого отрабатываются основные решения эксплуатационные, функциональные", - рассказал Станислав.

Для Станислава веломобиль - не развлечение, а единственный транспорт. На нем он выезжает в любую точку Москвы, в том числе на крупные трассы и даже Садовое кольцо, руководствуется правилами для велосипедистов. Самоделы на дорогах разрешены, если соответствуют определенным критериям.

"По правилам дорожного движения, ты можешь передвигаться на велосипедах, на средствах индивидуальной мобильности и их ширина не должна превышать одного метра", - пояснила Юлия Манн, эксперт по безопасности на транспорте.

Ширина веломобиля - всего 65 сантиметров по задним колесам. А скорость зависит от того, как крутить педали. На дорогах необычный мобиль всегда под прицелами камер. В соцсетях изобретение Станислава прозвали "пепелацем".

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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