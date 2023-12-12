Песков рассказал о перспективах отношений с Аргентиной

Новый президент этой страны сделал ряд противоречивых заявлений

В Кремле знают о "противоречивых заявлениях из Буэнос-Айреса", которые новый президент Хавьер Милей делал до выборов. Об этом рассказал во вторник, 12 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что Аргентина как суверенное государство вправе выстраивать собственные отношения с третьими странами, как посчитаем нужным, сообщает "Интерфакс".

При этом Песков подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы развивать двусторонние отношения с Аргентиной.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что его приход к власти приведет к отзыву заявки страны на вступление в БРИКС. Однако будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино обещала, что этого не произойдет, поскольку разрыв отношений со стратегическими участниками межправительственной организации БРИКС "не имеет ни смысла, ни логики".

При этом Милей провел "отличный и дружелюбный" телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором заявил, что конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине может пройти на территории Аргентины.

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