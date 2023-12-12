ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о перспективах отношений с Аргентиной

13:19
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Новый президент этой страны сделал ряд противоречивых заявлений

В Кремле знают о "противоречивых заявлениях из Буэнос-Айреса", которые новый президент Хавьер Милей делал до выборов. Об этом рассказал во вторник, 12 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Милей с бензопилой и клоун Зеленский: цирк в большой политике продолжается

Спикер Кремля отметил, что Аргентина как суверенное государство вправе выстраивать собственные отношения с третьими странами, как посчитаем нужным, сообщает "Интерфакс".

При этом Песков подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы развивать двусторонние отношения с Аргентиной.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что его приход к власти приведет к отзыву заявки страны на вступление в БРИКС. Однако будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино обещала, что этого не произойдет, поскольку разрыв отношений со стратегическими участниками межправительственной организации БРИКС "не имеет ни смысла, ни логики".

При этом Милей провел "отличный и дружелюбный" телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором заявил, что конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине может пройти на территории Аргентины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Хавьер Милей
Хавьер Милей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.