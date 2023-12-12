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Финляндия может 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией

13:43
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Их закрыли под предлогом борьбы с нелегальной миграцией

Правительство Финляндии рассматривает возможность возобновления работы для пассажиров трех крупнейших пограничных пунктов на границе с Россией.

Как пишет издание Ilta-Sanomat, в случае положительного решения оно может начать действовать в ночь на четверг, 14 декабря.

Тем временем в парламенте Финляндии заявили, что не станут рассматривать гражданскую инициативу о ликвидации консульства России на Аландских островах. Депутаты объяснили, что консульство работает на основе государственного соглашения между Финляндией и Россией, а международные договоры не подпадают под инициативы граждан.

При этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отмечала, что финские власти надеются на то, что отношения с Россией смогут вернуться в нормальное русло, в том числе в вопросах пограничного сотрудничества.

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КПП на границе Финляндии с Россией
КПП на границе Финляндии с Россией
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