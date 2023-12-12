Ростовские школы изменили формат обучения из-за сильнейшего гололеда

Дороги нигде не почистили и не посыпали

Почти 280 школ в Ростовской области сменили формат обучения из-за сильнейшего гололеда.

Учащиеся 277 школ перешли на дистанционное обучение или на формат самоподготовки. Ряд школ перенесли занятия на субботу.

Местным властям поручено в кратчайшие сроки убрать наледь с проезжей части и с пешеходных дорожек, сообщил в своем telegram-канале глава региона Василий Голубев.

С ночи понедельника, 12 декабря, в ряде регионов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги покрыла толстая ледяная корка. Порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду.

В результате непогоды как минимум 80 жителей Ростова-на-Дону обратились в травмпункты.

Региональная прокуратура начала проверку - ведомство проверит, как в Ростовской области была организована расчистка дорог.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"