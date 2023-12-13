Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Новолуние в Стрельце

Овны

Новолуние в Стрельце - хорошая новость для огненных знаков. Загадывайте желания, связанные с учебой, путешествиями, расширением горизонтов.

Тельцы

Вы любите основательно готовиться к Новому году, и сегодняшнее Новолуние поможет вам сделать это идеально. Составьте план на каждый декабрьский день.

Близнецы

Одно из самых приятных Новолуний в году - оно затрагивает ваш сектор партнерства. А значит, в отношениях с любимым человеком, партнером, другом начнется новая глава.

Раки

Новолуние в Стрельце, самом спортивном знаке Зодиака, мотивирует вас заняться какой-нибудь физической нагрузкой. Может быть, вы хотите плавать или танцевать танго?

Львы

Новолуние в родственном Стрельце - абсолютно позитивное событие. Творчество, родительство, отдых и развлечения - выбирайте, что согреет вам сердце.

Девы

Ваш дом - это ваше отражение. Ведь вы как никто другой умеете создать уют. Сегодняшняя Новая Луна призывает отвести душу, начав готовить свое жилище к Новому году.

Весы

Благодаря Новолунию в Стрельце у вас скоро будет больше новостей, контактов, поездок. Если вы намерены заказать что-то в интернет-магазинах, поторопитесь.

Скорпионы

Считать деньги - одно из любимых ваших занятий. А чтобы было что считать, сделайте денежный ритуал. Ведь сегодня Новолуние в вашем финансовом секторе!

Стрельцы

Соединение Солнца и Луны в вашем знаке бывает раз в году. Устройте себе праздник в это Новолуние и запишите свои достижения за год - наверняка вам есть чем гордиться.

Козероги

Новая Луна в предыдущем знаке говорит о том, что скоро ваш день рождения! Пора подводить итоги года, прислушиваться к себе и заниматься личными делами.

Водолеи

Вы в своей стихии: сегодняшнее Новолуние оживит вашу сферу общения, социальных связей. Самое время поискать старых друзей или бывших коллег, если этого хочется.

Рыбы

Новая Луна осветит сектор амбиций и напомнит вам о нереализованных талантах. Не торопитесь браться за дела - до Нового года их лучше просто обдумывать.

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