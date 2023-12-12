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Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск

14:03
  • вторник
  • 12 декабря 2023

На Украине действует всеобщая мобилизация

Численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.

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Политик не стал приводить какие-либо подробности, отметив лишь, что сухопутные войска Украины включают "около 600 тысяч бойцов разных родов войск".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения.

При этом секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко заявлял, что ситуация с мобилизацией на Украине критична. Все планы по призыву в армию военнообязанных провалились, а проблема эта даже масштабнее, чем нехватка снарядов.

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