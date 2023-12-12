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Латвия призвала ЕК обсудить полный запрет импорта агропродукции из России

14:19
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Европа продолжает реализацию санкционной политики

Латвия призывает министров сельского хозяйства Евросоюза и Еврокомиссию начать дискуссию о запрете импорта российского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в ЕС. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказали в Министерстве земледелия прибалтийского государства.
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Глава ведомства Арманд Краузе рассказал, что с аналогичной идеей выступает еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Официальная Рига убеждена, что, поддерживая поступление российского зерна на рынок Евросоюза, Брюссель поддерживает экономику России, которая проводит военную операцию на территории Украины, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз должен изменить свой подход к Украине и санкциям в отношении России, потому что его нынешняя политика оказалась ошибочной.

Белорусский лидер Александр Лукашенко также отмечал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.

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