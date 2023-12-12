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Семьи потушивших Вечный огонь мигрантов решили выдворить из России

14:32
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Такова цена хулиганства

Суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России семьи, чьи дети закидали снежками Вечный огонь в Красносельском районе.

Правоохранители выяснили, что обе семьи живут в России с нарушениями миграционного законодательства. Будучи иностранцами, они не встали на миграционный учет, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Помимо выдворения всем назначили по штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Инцидент с Вечным огнем произошел в Красном Селе. Трое подростков потушили пламя, забросав его снежками. После проверки подростков задержали, двое из них оказались родными братьями в возрасте 10 и 14 лет. На родителей составили протоколы о нарушении миграционного законодательства.

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