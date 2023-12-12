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Бортников: Киев развернул крупнейшую кампанию по расшатыванию ситуации в России

14:53
  • вторник
  • 12 декабря 2023

С начала года спецслужбы предотвратили почти полторы сотни терактов

Украина с подачи Запада развернула беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации внутри России.  Об этом заявил на заседании Национального антитеррористического комитета председатель НАК, глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, с начала года спецслужбы предотвратили на территории страны почти полторы сотни терактов. Пресечена деятельность 73 подпольных ячеек, заблокированы счета более 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований.

Кроме того, во взаимодействии с Роскомнадзором усилена защита информационного пространства от пропаганды радикальных идей.

"Значительно выросло число диверсий и терактов, организованных спецслужбами и неонацистскими формированиями киевского режима при кураторстве иностранного разведсообщества, прежде всего, США и Великобритании", - заявил Бортников.

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