С начала года спецслужбы предотвратили почти полторы сотни терактов

Украина с подачи Запада развернула беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации внутри России. Об этом заявил на заседании Национального антитеррористического комитета председатель НАК, глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, с начала года спецслужбы предотвратили на территории страны почти полторы сотни терактов. Пресечена деятельность 73 подпольных ячеек, заблокированы счета более 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований.

Кроме того, во взаимодействии с Роскомнадзором усилена защита информационного пространства от пропаганды радикальных идей.

"Значительно выросло число диверсий и терактов, организованных спецслужбами и неонацистскими формированиями киевского режима при кураторстве иностранного разведсообщества, прежде всего, США и Великобритании", - заявил Бортников.

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