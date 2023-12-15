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В Москве отреставрировали доходный дом Натальи Тюляевой

15:11
  • пятница
  • 15 декабря 2023

Объект культурного наследия располагается на улице Забелина

В столице завершена реставрация доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина. Это объект культурного наследия регионального значения.

Здание было построено в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна. До революции здесь размещались большие квартиры - каждая занимала этаж. Со временем появилось множество перегородок. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах декоративная отделка потолков. Специалисты привели в порядок как фасады, так и интерьеры уникального дома. В частности, обновили вход в историческое здание и обновили лепнину.

"По историческим чертежам и фотографиям восстановлен растительный орнамент, расположенный внизу эркера доходного дома. В части интерьеров отреставрирована парадная доломитовая лестница, лепнина, планировка доходного дома. Реставрация продлилась порядка полутора лет", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

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Доходный дом Тюляевых
Доходный дом Тюляевых
Доходный дом Тюляевых
Доходный дом Тюляевых
Доходный дом Тюляевых
Доходный дом Тюляевых
Доходный дом Тюляевых
Доходный дом Тюляевых
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