Словакия выступила против особых условий для Украины на пути в ЕС

Киев стремится как можно скорее войти в Евросоюз

Украина для членства в Европейском союзе должна выполнить те же условия, что выдвигаются в отношении других стран. Такое заявление сделали во вторник, 12 декабря, в Министерстве иностранных дел Словакии.

Ведомство указало на то, что Киев "ждет долгий и тернистый путь", однако высказалось против предоставления Украине каких-либо преференций, сообщает РИА Новости.

Словакия поддерживает Украину в ее усилиях по реализации рекомендаций для процесса вступления в Европейский союз, при этом условия должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бок рассказал, что Венгрия настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из бюджета Евросоюза, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно" для вступления его страны в Евросоюз.

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