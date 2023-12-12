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Российским призывникам разрешили служить в погранвойсках ФСБ

15:00
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Эти изменения учитывают опыт прежних лет

Государственная дума во вторник, 12 декабря, приняла закон, позволяющий проходить службу по призыву в Пограничной службе Федеральной службы безопасности России.

Эти поправки дадут срочникам возможность проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иностранных агентов, обладателей паспортов или вида на жительство других государств. Также новая норма не применима при наличии судимости, в том числе снятой или погашенной, а также лиц с наркотической зависимостью, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что власти Соединенных Штатов могут вернуть воинскую обязанность в стране. При этом американцев отталкивает от добровольной воинской службы регулярное вмешательство Соединенных Штатов в конфликты по всему миру.

При этом секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко заявлял, что ситуация с мобилизацией на Украине критична. Все планы по призыву в армию военнообязанных провалились, а проблема эта даже масштабнее, чем нехватка снарядов.

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