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Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

14:47
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Удалённые консультации успешно внедрены в городских стационарах

С начала года в столице провели порядка миллиона 200 тысяч телемедицинских консультаций. Как отметил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, технологии дистанционного ведения пациентов для московских поликлиник стали стандартной практикой.

В основном, это касается заболевших ОРВИ, которые могут проконсультироваться с врачом и получить электронный рецепт. Кроме того, дистанционно оформляют и больничный лист.

Телемедицина - сравнительно молодое направление в столичном здравоохранении, которое отлично себя зарекомендовало. Удалённые консультации успешно внедрены в городских стационарах, помогают они и в работе бригад скорой помощи.

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