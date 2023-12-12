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Собянин сообщил об утверждении проекта планировки части промзоны "Алабушево"

14:59
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Речь идёт о территории в Зеленограде

Сегодня в Москве утвердили проект планировки части промзоны "Алабушево" – крупнейшей площадки особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Речь идёт о территории в Зеленограде. Между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Площадью больше 10 гектаров. Здесь построят современные объекты производственного и общественно-делового назначения. А ещё в планах - развитие транспортной инфраструктуры. Включая строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева.

Новые объекты на территории "Алабушево" позволят организовать порядка двух тысяч рабочих мест.

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