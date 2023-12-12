Украине могут выдать деньги из экстренного Фонда президента США

Украинский гастролер с протянутой рукой в Вашингтон приехал в максимально неудачное время. Свежие опросы не оставляют надежды. Почти половина американцев, пишет Financial Times, уверены, что США и так потратили на Украину слишком много средств. Еще треть считают, что вливаний достаточно. На опережение сработали и республиканцы в Конгрессе - в обеих палатах подтвердили, что голосование по траншам Киеву начнется не раньше января. А до тех пор лавочка точно прикрыта.

"Зеленский приезжает в город и требует, чтобы налогоплательщики дали ему еще 61 миллиард долларов. По его мнению, если вы хотите сначала обезопасить свою границу, вы на самом деле "марионетка Путина". Я считаю, что это просто позорный фарс", - заявил Джей Ди Вэнс, сенатор от Республиканской парии.

Уже с пятницы Конгресс - на рождественских каникулах, и проекта о поддержке Украины попросту нет в плане на оставшиеся два дня работы. Едва ли в таких обстоятельствах кого-то способна впечатлить футболка с надписью "Я - украинец". Как, собственно, и пламенная речь с трибуны Университета обороны США.

Даже видимость триумфа у Зеленского создать не получается. Скорее это его американское турне напоминает вызов на ковер. Вот он чуть ли не в ноги кланяется представителям американского ВПК, которые, к слову, отлично заработали на украинских контрактах. Далее торжествует уже руководство Международного валютного фонда, одобрив Украине очередной кредит на 900 миллионов долларов. Деньги необходимы, чтобы страна-банкрот могла и дальше погашать старые долги, принося своим иностранным хозяевам прибыль.

Американская пресса пишет, что Белый дом готовится пойти на чрезвычайный шаг - направить часть средств на закупку вооружения для Украины из Фонда президента США, который обычно расходуется во время катастроф федерального масштаба. Там сейчас осталось чуть менее 6 миллиардов долларов. Также Пентагон может отгрузить еще один пакет помощи из своего фонда. Этого, по мысли спонсоров Киева, должно хватить ВСУ до февраля, но только на оборонительные действия.

"США предлагает Украине закрепиться на текущих позициях и наращивать собственное производство оружия. Американские чиновники пытаются подготовить Украину к снижению объемов помощи. Они говорят, что любая помощь, которую одобрит Конгресс, вряд ли будет соответствовать тому финансированию, которое Вашингтон предоставлял в первые два года", - пишет New York Times.

Вот и в Кремле сегодня заявили, что хоть и будут следить за встречей Байдена и Зеленского, никаких по-настоящему важных новостей из-за океана не ждут.

"Всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Неутешительные для Киева прогнозы все чаще звучат и в Старом Свете. Немецкая газета "Шпигель" констатирует: в Евросоюзе формируется целый альянс государств, сочувствующих позиции России. В частности, претендующий на место премьера Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что не заинтересован в конфликте с Москвой. Канцлер Австрии сообщил, что не намерен поддерживать проект долгосрочного бюджета ЕС, в который входит программа помощи Украине. Наконец, Словакия хочет прекратить поставки оружия. А Венгрия и вовсе блокирует сейчас любые попытки Брюсселя поддержать Киев.

Ветер, очевидно, меняется. Украина последовательно теряет поддержку еще недавно казавшегося монолитным Запада. И это приговор в первую очередь лично для Зеленского. Неслучайно президент Венесуэлы уже сравнивает украинского комика с другой марионеткой США - Хуаном Гуайдо.

"Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. Похоже, Зеленского ждет та же удача. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу", - сказал Николас Мадуро.

Не исключено, что именно затем Байден и вызвал Зеленского в Вашингтон. Если где и объявлять о списании артиста в утиль, то за закрытыми дверями Овального кабинета.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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