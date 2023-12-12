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В Москве более 200 школьников стали участниками фестиваля в честь юбилея проекта ДРОЗД

18:14
  • вторник
  • 12 декабря 2023

"Детям России - образование, здоровье и духовность"

Юные "дроздята", как их тут называют, делают свои первые шаги навстречу большому спорту. Сегодня в ДРОЗДе действуют более 70 спортивных секций, а начиналось все с открытой за Полярным кругом секции самбо. Кстати, этот вид единоборств отмечает свое 85-летие. Впрочем, программа ДРОЗД - "Детям России - образование, здоровье и духовность" - не только про спорт, а в целом про патриотизм и моральные ценности. В ДРОЗДе именно духовность на первом месте. А где здоровый дух, там и тело будет здоровым, убеждены участники проекта.

"За 20 лет через школу ДРОЗДа прошло порядка 150 тысяч детей - это феноменальный результат, я помню, как это все начиналось, был один вид спорта - самбо, сегодня - более 20 видов. Дети могут выбрать тот спорт, который им по душе. Развиваться физически, развиваться культурно. Это дети, из которых вырастают люди высоких моральных ценностей. Это настоящие патриоты нашей страны", - отметил Андрей Гурьев, председатель координационного совета детско-юношеской программы ДРОЗД.

Около 200 участников Фестиваля на 4 дня оказались в предновогодней Москве. Прогулки по столице и посещение выставки-форума "Россия", поход в цирк на Цветном бульваре - это только часть большого праздника. Ярким завершением стал гала-концерт. Поддерживает проект крупнейший производитель и поставщик удобрений в нашей стране "ФосАгро".

"ДРОЗД - это забота о подрастающем поколении. О будущем нашей страны. И поэтому то внимание пристальное, которое уже больше 20 лет уделяется этой организации "ФосАгро", стоит многого. Дети - лучшие люди на Земле, особенно - дети России. Огромная благодарность тем, кто так о них заботится", - сказала Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Десяткам тысяч детей, которым ДРОЗД открыл дорогу в спорт, помогают именитые спортсмены, тренеры и общественники. И не только своим примером, но и поддержкой - вот уже два десятка лет.‬‬‬‬

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Фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД
Фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД
Фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
Участники детского движения "ДРОЗД"
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