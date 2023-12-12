В Москве более 200 школьников стали участниками фестиваля в честь юбилея проекта ДРОЗД

"Детям России - образование, здоровье и духовность"

Юные "дроздята", как их тут называют, делают свои первые шаги навстречу большому спорту. Сегодня в ДРОЗДе действуют более 70 спортивных секций, а начиналось все с открытой за Полярным кругом секции самбо. Кстати, этот вид единоборств отмечает свое 85-летие. Впрочем, программа ДРОЗД - "Детям России - образование, здоровье и духовность" - не только про спорт, а в целом про патриотизм и моральные ценности. В ДРОЗДе именно духовность на первом месте. А где здоровый дух, там и тело будет здоровым, убеждены участники проекта.

"За 20 лет через школу ДРОЗДа прошло порядка 150 тысяч детей - это феноменальный результат, я помню, как это все начиналось, был один вид спорта - самбо, сегодня - более 20 видов. Дети могут выбрать тот спорт, который им по душе. Развиваться физически, развиваться культурно. Это дети, из которых вырастают люди высоких моральных ценностей. Это настоящие патриоты нашей страны", - отметил Андрей Гурьев, председатель координационного совета детско-юношеской программы ДРОЗД.

Около 200 участников Фестиваля на 4 дня оказались в предновогодней Москве. Прогулки по столице и посещение выставки-форума "Россия", поход в цирк на Цветном бульваре - это только часть большого праздника. Ярким завершением стал гала-концерт. Поддерживает проект крупнейший производитель и поставщик удобрений в нашей стране "ФосАгро".

"ДРОЗД - это забота о подрастающем поколении. О будущем нашей страны. И поэтому то внимание пристальное, которое уже больше 20 лет уделяется этой организации "ФосАгро", стоит многого. Дети - лучшие люди на Земле, особенно - дети России. Огромная благодарность тем, кто так о них заботится", - сказала Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Десяткам тысяч детей, которым ДРОЗД открыл дорогу в спорт, помогают именитые спортсмены, тренеры и общественники. И не только своим примером, но и поддержкой - вот уже два десятка лет.‬‬‬‬

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