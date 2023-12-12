Всегда на страже традиционных ценностей: Россия отметила День Конституции

Владимир Путин встретился с судьями Конституционного суда в Ново-Огареве

За круглым столом с президентом - судьи Конституционного суда России. Высшего судебного органа, надзирающего за тем, как соблюдается главный закон страны, которому сегодня исполнилось 30 лет.

"Уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. В начале беседы хочу поздравить всех граждан России с 30-летием принятия Конституции. Основного закона страны. Мы все помним, в каких условиях принималась Конституция. Это было тяжелое время испытаний для нашей страны, связанное с острым гражданским и политическим противостоянием. Тем не менее люди, которые работали над Конституцией проводили мероприятия, связанные с ее принятием, нашли в себе мужество. И все политические силы нашли в себе мужество для того, чтобы выйти на референдум и принять основной закон. Безусловно, это сыграло очень важную роль для сохранения самой России. Для того, чтобы она не развалилась и не распалась", - отметил глава государства.

В 1993-м Запад, стремившийся ослабить и уничтожить нашу страну, раскручивал сепаратистские настроения в регионах. В столице шло противостояние между президентом и Верховным Советом, которое закончилось обстрелом Дома Правительства из танков. Спустя два месяца после этого в стране состоялся всенародный референдум, на котором граждане России проголосовали за новую Конституцию.

"Конституция - это не пыльный документ, положенный на полку. Это реально действующий правовой инструмент. И практика показывает - когда такой инструмент не действует, тогда наступают неблагополучные времена для государства. Собственно, 1990-1991 годы обозначали, что та Конституция пришла в негодное состояние. И общество пришло в правовом смысле в некое хаотическое состояние", - указал Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда.

Тогда, к счастью для всех нас, этот хаос удалось обуздать, сохранив страну, которой были необходимы колоссальные перемены. И новая Конституция, напомнили сегодня в Госдуме, стала их прологом, положив начало созданию свободного и независимого государства.

"Новая Конституция принималась в очень сложное время. Сегодня надо признать, она сыграла важную роль для стабилизации обстановки в стране, сохранения территориальной целостности. Наши граждане сделали выбор в пользу сильного, демократического государства, где права и свободы определены высшей ценностью. Конституция стала фундаментом для возрождения страны, восстановления силы и единства государства и общества, укрепления социальной справедливости", - подчеркнул Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

"Наша Конституция убедительно доказала свою эффективность. И еще многие десятилетия будет оставаться надежным правовым фундаментом страны", - указал Владимир Васильев, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Наша Конституция закрепляет независимость и суверенитет, поэтому страна устойчива к внешним вызовам и движется в правильном направлении", - заметил Александр Дёмин, заместитель руководителя фракции "Новые люди".

"Сталинская Конституция в 1936 году вообще подтвердила, что мы уверенно проводим индустриализацию, культурную революцию, что мы готовы бороться с нацизмом и фашизмом. А брежневская была вообще признана шедевром. Главным показателем любой Конституции и закона является то, как живет народ", - напомнил Геннадий Зюганов, глава фракции КПРФ.

"Конституция была необходима. Она стала фундаментом очень непростого движения вперед", - обратил внимание Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР.

При этом движение вперед учитывает и основной закон. То, что это живой организм, глава Конституционного суда Валерий Зорькин напомнил и сегодня, рассуждая о масштабных поправках, которые были внесены в 2020 году. В частности, речь идет о социальных гарантиях для граждан. Приоритет российского законодательства над международным правом. Усиление роли парламента. А также закрепление в основном законе страны традиционных ценностей. За эти изменения тогда проголосовало почти 80 процентов граждан России.

"Пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав. Отрадно также и то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций. По-моему, представители 16 стран приняли участие. Почти из всех регионов, кроме Западной Европы. Ну да Бог с ней. У них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят свое участие", - заявил также Путин.

Уже в ходе личной встречи с председателем Конституционного суда президент заверил Валерия Зорькина, что все органы государственной власти и дальше будут в своих решениях руководствоваться прежде всего основным законом страны.

Говорили сегодня об этом и в Совете Федерации, где прошла торжественная церемония вручения российских паспортов. Поздравили граждан России с Днем Конституции и наши космонавты, находящиеся сейчас на МКС.

Торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли сегодня по всей стране, включая наши новые регионы, статус которых также закреплен в российской Конституции.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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