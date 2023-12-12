География израильской "операции возмездия" расширяется

К госпиталю в Хан-Юнисе круглые сутки привозят раненых

Оружие, патроны, гранаты, экипировка: на этот раз солдаты армии Израиля смогли прорваться в мечеть в Джабалии. Там, судя по обстановке, был организован тренировочный лагерь для бойцов ХАМАС. Неподалеку обнаружили грузовик с ракетами. Все, кто находился внутри мечети или поблизости, были вынуждены сдаться в плен.

Мечети, школы, больницы - вот главные места, которые ХАМАС выбирает для укрытия. Так утверждают в ЦАХАЛ. Израильские военные смогли проникнуть практически во все крупные медцентры Газы. Проверяют и персонал, и даже пациентов на связь с боевыми подразделениями. Врачей международных миссий, въезжающих в анклав, на КПП допрашивают часами.

Сегодня штурмом была взята больница "Камаль Адван". Кроме того, в Газе был обнаружен и уничтожен штаб элитного подразделения ХАМАС "Нухба". На месте нашли планы атаки 7 октября.

На Западном берегу Иордана тоже бои. Израильские военные смогли взять в кольцо третий по счету госпиталь Дженина. В результате удара беспилотника рядом с больницей погибли четверо мирных граждан.

География израильской "операции возмездия" в ответ на атаку 7 октября, в ходе которой были жестоко убиты 1200 человек, расширилась. Беньямин Нетаньяху заявил, что готов к потенциальной войне с палестинской автономией. Какие последствия могут ожидать жителей, хорошо знают в Газе.

К госпиталю в Хан-Юнисе круглые сутки привозят раненых. Над городом постоянно звучит рев моторов пролетающих истребителей. Массированные удары приходятся по городам анклава и с воздуха, и с моря. По версии властей Газы, погибших уже 18 тысяч. Оказывать пострадавшим помощь практически нет возможности.

В Израиле тоже неспокойно. ХАМАС продолжает наносить удары по городам республики. Сирены во вторник было слышны в Тель-Авиве, Ашкелоне. Пока не удается договориться о следующем этапе обмена заложниками. В плену у ХАМАС остаются 126 израильтян. Обстановка накаляется. Все чаще звучат упреки в адрес Нетаньяху. В том числе - и от политических партнеров. Джо Байден, выступая на приеме в Белом доме по случаю Хануки, вдруг заявил, что с Нетаньяху у него были и остаются неразрешимые разногласия.

Источники утверждают, что Вашингтон хочет уговорить руководство Израиля снизить интенсивность ударов по Сектору Газа. И допустить в анклав больше машин с гумпомощью. Сильно давит общественность. Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе посетит Израиль. А несколькими днями ранее ожидается визит советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Они-то, судя по всему, и попробуют воздействовать на партнеров.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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