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Во Франции разгорается громкий скандал с участием известного писателя

22:33
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Фредерика Бегбедера задержали в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании

Фредерик Бегбедер обожает быть в центре внимания. Запретных тем для 58-летнего мужчины в самом расцвете сил попросту не существует. Наркотики, алкоголь, интриги, любовные похождения. Сын бизнесмена и переводчицы дамских романов и собственные книги называет, никого не стесняясь, и про своих родителей рассказывает, не краснея удушливой волной: "У мамы было много любовников. Мимо нас ходили туда-сюда незнакомые мужчины. Отца мы дома не видели".

Неизвестно, знает ли про тяжелое детство знаменитого писателя мадемуазель, заявившая на него в полицию. Но после ее жалобы, содержавшей весьма пикантные подробности, началось глубокое расследование. В результате которого любвеобильный писатель был задержан.

"По данным издания France Bleu Béarn, сегодня он был вызван в полицейский участок города По около 9 часов утра. Причина - предварительное расследование по факту изнасилования. Летом на писателя подала жалобу молодая женщина, которая заявила, что в ночь перед обращением у нее произошла сексуальная связь с ним. Первая - по обоюдному согласию, а затем вторая - уже против ее воли. Все это происходило в номере отеля", - пишут СМИ.

Даже на сухом канцелярском языке жалоба потерпевшей звучит как краткое содержание очередного романа Бегбедера. Одни после его задержания справедливо возмущаются, другие - завистливо вздыхают. Мол, в таком-то возрасте - и никакого корвалола с деменцией. С одной стороны, в своем самом знаменитом романе "99 франков", который и экранизировали, и ставили на сцене, Фредерик еще и не такое описывал. Кто же знал, что это не выдумки сумасбродного автора.

Для Бегбедера это уже не первый арест. Ровно 15 лет назад его задерживали за хранение наркотиков - он нюхал запрещенное вещество прямо на Елисейских Полях с капота автомобиля. Потом, правда, публично покаялся. Клялся, что завязал. Много путешествовал по миру, с головой окунувшись в богатый мир литературы.

Наверняка после ареста автор напишет что-нибудь новое. Про любовь и уголовную статью. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Фредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер
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