Москва продолжает борьбу за звание молодежной столицы России - 2024

Победителя назовут 22 декабря

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунов рассказала о продолжающемся голосовании по выбору молодежной столицы России в 2024 году - в финале борются пять городов, среди которых представлена Москва.

"Москва - это город для молодежи. Здесь сосредоточены ведущие университеты, в которые стремятся ребята из разных уголков нашей страны. Именно здесь молодые ребята создают уникальные проекты и развивают свои навыки в различных сферах: от волонтерства и спорта до творчества и ИT. Москва - это город возможностей и центр масштабных событий. Каждый желающий может поддержать Москву в народном голосовании до 20 декабря. Для этого необходимо зайти на сайт "Дом молодежи", авторизоваться и отдать свой голос за наш город", - приводит слова Драгуновой информагентство "Москва".

Амбассадор проекта "Молодежь Москвы" Дарья Купрякова отметила, что столица достойна победы в конкурсе. По ее словам, в Москве есть множество форматов для реализации своих возможностей.

"Кто-то развивается в научной деятельности, кто-то - в общественной, кто-то - в добровольческой. В общем, Москва - это точка притяжения для молодежи, где каждый может стать тем, кем он хочет. И именно Москва достойна звания "Молодежная столица России" как город, который не стоит на месте и развивается каждую минуту", - добавила Купрякова.

Новую молодежную столицу России определят 22 декабря в Доме молодежи на международной выставке-форуме "Россия" в финале Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".

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