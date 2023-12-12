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Владимир Путин обновил состав Госсовета

15:21
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Также внесены коррективы в состав Президиума Госсовета

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, корректирующий состав Государственного совета. Документ опубликован во вторник, 12 декабря.

В соответствии с решением главы государства в Госсовет включены руководители новых российских регионов.

Также из состава совета выведены бывшие губернаторы Омской, Вологодской и Смоленской областей, Чукотки и Красноярского края. Действующие главы этих российских регионов введены в состав Госсовета, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник главы государства Игорь Левитин рассказал, что президент России Владимир Путин планирует провести итоговое заседание Госсовета, посвященное наставничеству. Точная дата мероприятия пока не установлена, но ожидается, что оно пройдет в конце декабря.

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