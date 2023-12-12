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МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой

15:39
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Вашингтон продолжает накачивать киевский режим оружием

Новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву представляет собой ничто иное как преступную схему по выводу денег. Такое заявление сделали во вторник, 12 декабря, в российском Министерстве иностранных дел.
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Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала намерение американских властей поставить киевскому режиму боеприпасы еще на 175 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около 113 миллиардов долларов. Половина из них пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины, но это только как официально заявляют в Вашингтоне. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она, учитывая, что она практически была легализована администрацией Байдена, не может работать бесконечно.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что десятки миллиардов долларов, которые уже вкачали в Украину, не помогли ей, а новые десятки миллиардов обречены на такое же фиаско. При этом встречжегут изменить ситуацию на поле боя.

При этом глава британского кабмина Дэвид Кэмерон пригрозил, что если Запад откажется от оказания ВСУ помощи в приостановлении продвижения российской армии, то президент России Владимир Путин "вернется за добавкой".

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