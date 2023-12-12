Основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова приговорили к 10 годам колонии

Его обвинили в пяти эпизодах мошенничества

Симоновский суд Москвы назначил десять лет колонии строгого режима бывшему владельцу Антипинского НПЗ и основателю группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову за хищения в особо крупных размерах и растрату 473 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ из зала суда.

Дмитрий Мазуров – основатель группы компаний "Новый поток". Базовым активом группы был Антипинский НПЗ. По данным следствия, предприниматель и его соратники похитили деньги у компаний, входящих в группу, оформив документы на получение невозвратных кредитов.

Крупнейшим кредитором группы был ПАО "Сбербанк". Причиненный "Новому потоку" ущерб составил более 21 миллиарда рублей, Антипинскому НПЗ – порядка 1,7 миллиарда рублей.

Во время следствия выяснилось, что Дмитрий Мазуров поручил одному из своих приближенных – Александру Курилову – напасть на модель Юлию Мильштейн и применить травматический пистолет против одного из конкурентов.

Весной 2019 года предприниматель был задержан и арестован. Ему предъявили обвинение в пяти эпизодах мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. Спустя год он был признан банкротом.

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