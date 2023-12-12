Госдума расширила направления использования маткапитала

В России реализуют комплекс мер по стимулированию рождаемости

Государственная дума во вторник, 12 декабря, приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые разрешают использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, благодаря этому семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала, сообщает "Интерфакс".

Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей. Важно, что в бюджете на следующий год предусмотрено не только продолжение выплат маткапитала, но и его индексация с учетом инфляции.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров напомнил про необходимость стимулировать рождаемость в России, применяя различные инструменты, в том числе материнский капитал. Однако "если денег будет не хватать для этих проектов", необходимо вводить налог на бездетность, считает парламентарий. Он заявил, что это "не наказание — это способ решения проблемы".

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставлять всем работающим бабушкам и дедушкам пятидневные неоплачиваемые выходные после рождения внуков независимо от того, являются ли родители молодой семьей. Она подчеркнула, что в этот период для семьи становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких.

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