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Постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России

16:19
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Они продолжат работу завтра

Постпреды ЕС в рамках заседания не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России – они продолжат работу в этом направлении завтра, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из штаб-квартиры объединения.

Стали известны подробности 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России

Дискуссии о введении 12-го пакета антироссийских санкций не утихают в ЕС уже на протяжении двух месяцев. 15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по новому пакету санкций против России. В него войдут ограничения на экспорт драгоценных камней. При этом в ЕК уточнили, что главная цель подобных рестрикций – сокращение доходов Москвы от экспорта природных алмазов в Европу.

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