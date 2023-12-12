Постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России

Они продолжат работу завтра

Постпреды ЕС в рамках заседания не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России – они продолжат работу в этом направлении завтра, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из штаб-квартиры объединения.

Дискуссии о введении 12-го пакета антироссийских санкций не утихают в ЕС уже на протяжении двух месяцев. 15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по новому пакету санкций против России. В него войдут ограничения на экспорт драгоценных камней. При этом в ЕК уточнили, что главная цель подобных рестрикций – сокращение доходов Москвы от экспорта природных алмазов в Европу.

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