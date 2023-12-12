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Путин: Конституция работает, живет, помогает государству, людям

17:44
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Главному документу страны в этом году исполнилось 30 лет

Конституционный суд России всегда стоял на страже основного закона государства. Его мнение и авторитет крайне важен для общества. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на встрече с судьями, приуроченной ко Дню Конституции.

Главному документу страны в этом году исполнилось 30 лет. Президент подчеркнул, что это - основной гарант защиты прав и интересов граждан. Это живой организм, который постоянно обновляется, укрепляя традиционные ценности и преемственность поколений в нашей стране.

Владимир Путин: Пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел тоже, как известно, плебисцит всенародный, были приняты эти поправки. Они были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей. На историческую преемственность поколений. Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав. Отрадно также и то, что Конституционный суд вернулся к практике проведения международных мероприятий, конференций. По-моему, представители 16 стран приняли участие.

Председатель КС России Валерий Зорькин: Почти из всех регионов, кроме Западной Европы.

Владимир Путин: Ну да Бог с ней. У них много своих проблем. Они, когда с ними справятся, уверен, возобновят свое участие.

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Конституция
Конституция
Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
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