Суд оставил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО до 16 февраля 2024 года

Адвокаты просили выпустить его под залог в 50 миллионов рублей

Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Аязу Шабутдинову до 16 февраля 2024 года, сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ из зала суда.

Во время заседания сторона защиты просила выпустить бизнес-тренера под залог в 50 миллионов рублей. По словам адвоката, выбранная судом мера пресечения "не имеет смысла", поскольку его подзащитный никогда не скрывался от следствия и не оказывал воздействия на сторону обвинения.

4 ноября 2023 года блогера Аяза Шабутдинова заключили под стражу до 16 декабря. Его обвиняют как минимум в восьми эпизодах мошенничества. По данным следствия, Шабутдинов продавал начинающим предпринимателям курсы по зарабатыванию денег – ни одному из его клиентов программы так и не принесли прибыли. Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.

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