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Суд оставил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО до 16 февраля 2024 года

17:47
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Адвокаты просили выпустить его под залог в 50 миллионов рублей

Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Аязу Шабутдинову до 16 февраля 2024 года, сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ из зала суда.

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Во время заседания сторона защиты просила выпустить бизнес-тренера под залог в 50 миллионов рублей. По словам адвоката, выбранная судом мера пресечения "не имеет смысла", поскольку его подзащитный никогда не скрывался от следствия и не оказывал воздействия на сторону обвинения.

4 ноября 2023 года блогера Аяза Шабутдинова заключили под стражу до 16 декабря. Его обвиняют как минимум в восьми эпизодах мошенничества. По данным следствия, Шабутдинов продавал начинающим предпринимателям курсы по зарабатыванию денег – ни одному из его клиентов программы так и не принесли прибыли. Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.  

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