Премьер Польши потребовал от всего мира мобилизации ресурсов ради помощи Киеву

Он призвал ЕС к увеличению расходов на оборону

Варшава требует мобилизации ресурсов всего свободного мира ради оказания дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с Россией, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на комментарий нового премьер-министра Польши Дональда Туска.

По данным агентства, во время программной речи глава польского правительства призвал руководителей ЕС к существенному увеличению расходов на оборону и указал на необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны членов объединения, передает телеканал РЕН ТВ.

11 декабря Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству действующего на тот момент премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Позднее в рамках нового голосования нижняя палата парламента выбрала на пост премьера бывшего главу Европейского совета Дональда Туска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"