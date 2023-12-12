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Премьер Польши потребовал от всего мира мобилизации ресурсов ради помощи Киеву

17:04
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Он призвал ЕС к увеличению расходов на оборону

Варшава требует мобилизации ресурсов всего свободного мира ради оказания дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с Россией, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на комментарий нового премьер-министра Польши Дональда Туска.  

Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

По данным агентства, во время программной речи глава польского правительства призвал руководителей ЕС к существенному увеличению расходов на оборону и указал на необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны членов объединения, передает телеканал РЕН ТВ.

11 декабря Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству действующего на тот момент премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Позднее в рамках нового голосования нижняя палата парламента выбрала на пост премьера бывшего главу Европейского совета Дональда Туска.

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