Стали известны новые детали трагедии в брянской гимназии 7 декабря

Контракт школы с частной охранной организацией истек еще 30 ноября

Арестованная за халатность женщина-охранник брянской гимназии №5 находилась на своем посту незаконно, поскольку еще 30 ноября 2023 года у школы закончился контракт с частной охранной организацией, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на портал государственных закупок.

7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством.

По факту стрельбы правоохранители задержали несколько человек – отца школьницы и женщину-охранника. В отношении 53-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Небрежное хранение огнестрельного оружия" и "Доведение до самоубийства".

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