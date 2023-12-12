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Товарооборот России с дружественными странами за 9 месяцев вырос более чем на 20%

22:26
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Необходимо увеличить долю в расчетах в национальных валютах

Страны БРИКС по некоторым макроэкономическим показателям обогнали "Большую семерку" - и по итогам этого года разрыв лишь увеличится. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности.

Премьер добавил - члены G7 накопили колоссальный госдолг, он отразится и на торговле, и на инвестициях. Сейчас перераспределение экономического потенциала идет к новым лидерам. Но западные страны, которые пытаются сохранить статус-кво, прибегают к сдерживанию конкуренции. У России возникают риски поставок продукции на внешние рынки.

Среди приоритетных задач - вопреки санкционному давлению расширение товарооборота с дружественными странами. За 9 месяцев он вырос более чем на 20%. Также необходимо увеличить долю в расчетах в национальных валютах и развивать транспортную инфраструктуру, перераспределяя экспорт отечественных энергоносителей с Запада на Юг и Восток.

"Для поддержания конкурентоспособности нашей экономики важно не только обеспечить стабильный экспорт, но и расширить встречный поток, чтобы российские компании имели необходимый доступ к критически важным сырьевым ресурсам, технологическому оборудованию, комплектующим. Еще одна очень важная задача - это формирование новой финансовой архитектуры, независимой от диктата третьих стран. Сложности с осуществлением международных расчетов по внешнеторговым контрактам - одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей. Банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций. Поэтому надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативные западным аналогам", - указал Мишустин.

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