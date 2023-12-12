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США расширили санкции против России

19:13
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Под ограничения попали руководители оборонных предприятий

Вашингтон расширил санкции против Москвы – под ограничения попали десятки физических и юридических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный Минфином США.   

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Постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России

Под рестрикции попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ и Великобритании. Организации работают в разных сферах деятельности. Среди них – Пермский пороховой завод, Чукотская горно-геологическая компания, Новосибирский патронный завод и Ижевский электромеханический завод.

США добавили в "черный список" должностных лиц оборонных предприятий России – в частности, генерального директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, руководителя концерна "Радиоэлектронные технологии" Александра Пана и гендиректора завода имени В. А. Дегтярева Андрея Казазаева.  

Анонимный источник из штаб-квартиры ЕС ранее сообщил, что постпреды объединения во время заседания не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что в него войдут ограничения на экспорт драгоценных камней из России в Европу.  

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