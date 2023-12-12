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Бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку за расстрел мирных жителей Мариуполя

19:36
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Он убил четырех человек

Военнослужащего ВСУ Дмитрия Шалара приговорили к пожизненному сроку за убийство четырех мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба СК России.

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По данным следствия, весной 2022 года 22-летний военнослужащий ВСУ Дмитрий Шалар по приказу вышестоящего руководства расстрелял из автоматического оружия микроавтобус и легковой автомобиль. От полученных ранений пассажиры, находившиеся в автомобилях, скончались до приезда скорой помощи.

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