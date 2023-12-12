Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах

Вакцинальная кампания от гриппа в столице завершается

Управлением Роспотребнадзора по Москве усилило мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что по состоянию на вторник, 12 декабря, в столице преобладают вирусы не гриппозной этиологии, при этом остается высокой доля вирусов гриппа А (Н3N2).

"В настоящее время в Москве за счет всех источников финансирования привито 7 675 884 человека (в том числе 1 321 143 детей), что составляет 60,7% от численности населения города", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве дали несколько рекомендаций жителям города. Они включают в себя использование масок в общественных местах, тщательное мытье рук с мылом, промывание носа, проветривание помещений, употребление в пищу продуктов, содержащих витамин С.

"Обращаем ваше внимание, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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