Более 300 жителей Ростова-на-Дону пострадали от гололеда

Порядка 70 обратившихся к врачам – дети

Число обратившихся в медучреждения Ростова-на-Дону из-за гололедицы превысило отметку в 300 человек. Порядка 70 обратившихся – дети, сообщает Минздрав по Ростовской области.

По данным ведомства, в связи с неблагоприятными погодными условиями за медицинской помощью обратилось 333 человека. Врачи оказали всем обратившимся необходимую помощь.

Утром 11 декабря порядка 80 жителей Ростова-на-Дону обратились в медучреждения за помощью из-за гололеда. Врачи оперативно оказали необходимую помощь пострадавшим. При этом за сутки до инцидента глава городской администрации рассказывал, что сотрудники коммунальной службы обработали дороги и тротуары противогололедными реагентами.

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