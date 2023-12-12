Канада ввела санкции в отношении еще 30 россиян

Под рестрикции попали участники недавних выборов в новых регионах России

Власти Канады расшили антироссийский список санкций – в него вошли 30 физических лиц, сообщает министерство иностранных дел страны.

Под санкции попали 30 граждан, участвовавших в недавних выборах в новых регионах России – в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

Минфин США ранее добавил в список санкций против Москвы руководителей стратегически важных оборонных предприятий России. Между тем постпреды ЕС во время заседания так и не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"