21-летний футболист из Бразилии скончался от удара молнии во время матча

Еще шесть человек пострадали
21-летний футболист из Бразилии Кайо Энрике де Лима скончался от удара молнии во время матча – еще шесть игроков пострадали, сообщает новостной портал Globo.
По данным портала, инцидент произошел во время матча любительского первенства штата Парана. Один из пострадавших футболистов доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии.
Летом 2023 года молния ударила в спасающихся от грозы жителей подмосковной Коломны. Как стало известно ТВЦ.RU, непогода застала людей врасплох – они пытались переждать проливной дождь под деревом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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