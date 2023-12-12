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21-летний футболист из Бразилии скончался от удара молнии во время матча

20:47
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Еще шесть человек пострадали

21-летний футболист из Бразилии Кайо Энрике де Лима скончался от удара молнии во время матча – еще шесть игроков пострадали, сообщает новостной портал Globo.  

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По данным портала, инцидент произошел во время матча любительского первенства штата Парана. Один из пострадавших футболистов доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии.

Летом 2023 года молния ударила в спасающихся от грозы жителей подмосковной Коломны. Как стало известно ТВЦ.RU, непогода застала людей врасплох – они пытались переждать проливной дождь под деревом.

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