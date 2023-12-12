Дженнифер Энистон общалась с Мэттью Перри в день его смерти

Он был абсолютно счастлив

Дженнифер Энистон обменивалась сообщениями с коллегой по сериалу "Друзья" Мэттью Перри в день его смерти. Об этом актриса рассказала в интервью изданию Variety.

54-летняя актриса сообщила журналистам, что в день трагедии Перри производил впечатление абсолютно счастливого человека. По ее словам, получивший широкую известность благодаря сериалу "Друзья" актер к тому моменту отказался от употребления алкоголя и наркотических веществ.

О внезапной смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри стало известно 29 октября. Тело комедийного актера обнаружили в джакузи его собственного дома. Наиболее вероятная причина гибели Перри – сердечный приступ. При этом в издании TMZ подчеркивали, что актер скончался в результате несчастного случая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"