Зеленский рассматривает возможность призыва на службу мужчин старше 40 лет

Такая мера позволит увеличить численность бойцов на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность призывав армию мужчин старше 40 лет, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на комментарий американского сенатора Роджера Уикера.

По словам политика, украинский лидер считает, что такая мера необходима для повышения численности солдат ВСУ на передовой.

В свою очередь, спикер Конгресса США Джонсон подчеркнул, что парламентарии готовы утвердить новый транш военной и финансовой помощи Киеву при условии предоставления "внятной стратегии" по реализации средств.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказывал, что численность сухопутных войск якобы составляет порядка 600 тысяч бойцов. Между тем глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что за полгода активной фазы украинского контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различной военной техники.

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