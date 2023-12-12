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Зеленский рассматривает возможность призыва на службу мужчин старше 40 лет

21:59
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Такая мера позволит увеличить численность бойцов на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность призывав армию мужчин старше 40 лет, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на комментарий американского сенатора Роджера Уикера.

Зеленский назвал численность украинских сухопутных войск
Шойгу оценил потери ВСУ за полгода контрнаступления

По словам политика, украинский лидер считает, что такая мера необходима для повышения численности солдат ВСУ на передовой.

В свою очередь, спикер Конгресса США Джонсон подчеркнул, что парламентарии готовы утвердить новый транш военной и финансовой помощи Киеву при условии предоставления "внятной стратегии" по реализации средств.   

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказывал, что численность сухопутных войск якобы составляет порядка 600 тысяч бойцов. Между тем глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что за полгода активной фазы украинского контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различной военной техники.  

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