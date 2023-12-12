Мурашко рассказал о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии

Врачи оказывают им всю необходимую помощь

Пострадавшие во время стрельбы в брянской гимназии дети находятся в стабильном состоянии – врачи оказывают им всю необходимую помощь. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством.

По факту стрельбы правоохранители задержали несколько человек – отца школьницы и женщину-охранника. В отношении 53-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Небрежное хранение огнестрельного оружия" и "Доведение до самоубийства".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"