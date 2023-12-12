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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии

22:15
  • вторник
  • 12 декабря 2023

Врачи оказывают им всю необходимую помощь

Пострадавшие во время стрельбы в брянской гимназии дети находятся в стабильном состоянии – врачи оказывают им всю необходимую помощь. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Стали известны новые детали трагедии в брянской гимназии 7 декабря
На отца устроившей стрельбу в Брянске завели ещё одно дело

7 декабря ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством.

По факту стрельбы правоохранители задержали несколько человек – отца школьницы и женщину-охранника. В отношении 53-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Небрежное хранение огнестрельного оружия" и "Доведение до самоубийства".

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