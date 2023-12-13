Политолог Камкин: позиция Венгрии становится все более антиукраинской

Евросоюз меняется

Получит ли твёрдая антивоенная позиция Венгрии поддержку других стран Европы? Сможет ли Зеленский вместе с Байденом пробить стену неприятия со стороны республиканцев?

Новые попытки Владимира Зеленского добиться международной помощи для киевского режима Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Последние события прокомментировал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Позиция Венгрии становится с каждым днем все более антиукраинской. И, понятное дело, что Венгрия не хочет участвовать в безумной авантюре по затаскиваю Украины в ЕС. Это будет стоить не один триллион евро. Евросоюз меняется, и некоторые на востоке говорят, что его надо децентрализировать", - сказал он.

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