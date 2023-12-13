Дензел Вашингтон в роли Ганнибала вызвал скандал в Тунисе

Американцев обвинили в попытке украсть национальную историю Туниса

Исторические карикатуры - или как кинематограф подвёрстывает историческую действительность под запросы текущего момента. В Тунисе возмутились: "Нетфликс" опорочил облик великого древнего полководца Ганнибала. Родом из Карфагена. Ныне это Тунис, где Ганнибал когда-то родился. Местная пресса указала авторам сериала на историческую ошибку. В соцсетях американцев обвинили в попытке украсть национальную историю Туниса.

На роль великого полководца был выбран известный Дензел Вашингтон. Тунисских политиков и активистов в соцсетях смутил оттенок кожи. Дело дошло до тунисского парламента.

Бурные споры вызвал оттенок кожи Ганнибала, который ещё в 218 году до нашей эры повёл свои войска и африканских боевых слонов через перевал в Альпах, чтобы нанести удар по Риму. Точных сведений о том, был ли Ганнибал чернокожим, не сохранилось.

Немало ляпов и казусов вызвала так называемая "культура пробуждения", когда представители некогда угнетённых народов и рас должны получать привилегии, в том числе и в области массовой культуры. Например, американский фильм о Екатерине Великой представил персонажа по имени граф Ростов.

В России просто посмеялись. Но там, где масскульт включён в повестку расширения толерантности, к таким вещам относятся серьёзно. Почему Мерилин Монро должна быть белой блондинкой? Блондинка, ладно: фирменный признак. А вот цвет кожи, по мнению авторов актуальных мемов, у настоящей Мерилин должен быть таким (см. видео). Ждем кинобиографию?

В сериале "Доктор Кто!" сэра Исаака Ньютона сыграл актёр индийского происхождения, открыто называющий себя квир-персоной. Зрители откликнулись мемами с предложением пересмотреть образ великого учёного. Таким он был на самом деле, просто белые пока не готовы это признать. Да и на голову ему упало никакое не яблоко, а арбуз.

Чернокожая русалочка и граф Ростов, Анна Болейн, супруга Генриха VIII. Этот толерантный тренд вызвал ответную реакцию. Почему Кристиан Бэйл не может сыграть Барака Обаму, а Марк Уолберг исполнить роль Мохаммеда Али? Взаимное проникновение культур разных народов - процесс естественный, его ни в какие толерантные рамки не загнать. Никакими правилами не зарегулировать. Единение приходит само, когда душа поёт.

И не надо играть чужую роль. А то в действительности всё не так, как на самом деле.

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