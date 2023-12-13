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Экипажи Т-80 нанесли мощные удары по опорному пункту ВСУ

08:04
  • среда
  • 13 декабря 2023

Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы наших танкистов опубликовало Минобороны.

Экипажи Т-80 нанесли мощные удары по опорному пункту и местам скопления сил неонацистов на купянском направлении. Стрельбу вели с расстояния в шесть километров с закрытых огневых позиций.

Первый залп - пристрелочный, второй - точно в цель. Корректировали огонь и фиксировали поражение целей наши бойцы с помощью беспилотников. Выполнив задачу, экипажи Т-80 оперативно сменили позиции, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар.

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