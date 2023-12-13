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Вытащил товарища из-под огня: новые подвиги российских военных

08:29
  • среда
  • 13 декабря 2023

Отличились майор Виктор Жакевич и старший лейтенант Джабраил Насыров

Информация о мужестве и самоотверженности наших военных, участвующих в СВО. Майор Виктор Жакевич, действуя в составе батальонной группы, оборонял наши рубежи на одном из тактических направлений.

В ходе боя с украинскими радикалами Виктор грамотно руководил действиями подчинённых и спас тяжелораненого сослуживца. Рискуя жизнью, майор Жакевич вытащил товарища из-под огня, перенёс в укрытие, оказал первую помощь и доставил пострадавшего к медикам. Затем вернулся на позицию и продолжил вести бой. Неонацисты понесли серьёзные потери и отступили.

Старший лейтенант Джабраил Насыров обеспечивал связь батальонной тактической группы российских войск во время передислокации. Прибыв в заданный район, наши формирования подверглись артобстрелу с позиций ВСУ. Радиооборудование было выведено из строя.

Джабраил мгновенно сориентировался и под плотным огнём неонацистов оперативно устранил повреждения и восстановил связь. Нашим артиллеристам были переданы координаты вражеских позиций, по которым был нанесён сокрушительный удар.

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