ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден высморкался во время речи Зеленского

08:01
  • среда
  • 13 декабря 2023

Речь шла об антироссийских санкциях

Очередные американские гастроли Зеленского завершились без ощутимых результатов. Ему не удалось переубедить республиканцев, которые отказываются поддерживать законопроект Байдена о выделении Украине 64 миллиардов долларов.

На итоговом совместном брифинге президент США признал, что без заблокированных Конгрессом денег Соединённые Штаты скоро будут вынуждены прекратить оказывать помощь Киеву. В ближайшее время пообещали выделить 200 миллионов на снаряды и запчасти для ремонта подбитой американской техники.

А вот вопрос вступления Украины в НАТО, по мнению Байдена, можно будет рассмотреть после поражения России, то есть, по сути, никогда.

Прямо во время общения с прессой хозяин Белого дома, ничуть не смущаясь, начал громко прочищать нос, многих позабавило, что тщательно высморкаться американский президент решил именно в тот момент, когда Зеленский завёл речь про антироссийские санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.