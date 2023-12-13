Байден высморкался во время речи Зеленского

Речь шла об антироссийских санкциях

Очередные американские гастроли Зеленского завершились без ощутимых результатов. Ему не удалось переубедить республиканцев, которые отказываются поддерживать законопроект Байдена о выделении Украине 64 миллиардов долларов.

На итоговом совместном брифинге президент США признал, что без заблокированных Конгрессом денег Соединённые Штаты скоро будут вынуждены прекратить оказывать помощь Киеву. В ближайшее время пообещали выделить 200 миллионов на снаряды и запчасти для ремонта подбитой американской техники.

А вот вопрос вступления Украины в НАТО, по мнению Байдена, можно будет рассмотреть после поражения России, то есть, по сути, никогда.

Прямо во время общения с прессой хозяин Белого дома, ничуть не смущаясь, начал громко прочищать нос, многих позабавило, что тщательно высморкаться американский президент решил именно в тот момент, когда Зеленский завёл речь про антироссийские санкции.

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