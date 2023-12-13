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Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

08:17
  • среда
  • 13 декабря 2023

Документ поддержали 153 страны

Генеральная Ассамблея ООН сегодня проголосовала за резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Документ, предложенный Мавританией и Египтом, поддержали 153 страны, против выступили Израиль и США.

Постпред нашей страны при организации Василий Небензя выразил надежду на то, что аналогичное решение примет Совет безопасности. Российский дипломат напомнил, что Соединённые Штаты отвергают многостороннюю дипломатию и последовательно блокируют все предложения о перемирии.

Проекты разрешения конфликта предлагали не только Россия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, но и многие другие страны. Однако США "стоят глухим заслоном".

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