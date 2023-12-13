США отправят Киеву ракеты и боеприпасы еще на 200 млн долларов

В Госдепе рассказали о содержании нового пакета

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что Вашингтон отправит Киеву военную помощь еще на 200 миллионов долларов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это будет один из последних пакетов помощи Киеву, если конгрессмены не согласятся на выделение дополнительного финансирования.

При этом глава внешнеполитического ведомства рассказал, что войдет в новый транш, сообщает "Интерфакс".

Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм), высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, бронебойные боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что новые требования Украины по предоставлению Киеву военной помощи от Соединенных Штатов будут продолжением "кровавого шоу". Он напомнил, что "Украине нужен от США $61 млрд".

Спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что никакие результаты встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не смогут изменить ситуацию на поле боя — десятки миллиардов долларов, которые уже вкачали в Украину, не помогли ей, новые десятки миллиардов обречены на такое же фиаско.

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