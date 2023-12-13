ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США отправят Киеву ракеты и боеприпасы еще на 200 млн долларов

08:18
  • среда
  • 13 декабря 2023

В Госдепе рассказали о содержании нового пакета

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что Вашингтон отправит Киеву военную помощь еще на 200 миллионов долларов.
Пока Запад обсуждает замену Зеленского, тот мчится в Вашингтон

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это будет один из последних пакетов помощи Киеву, если конгрессмены не согласятся на выделение дополнительного финансирования.

При этом глава внешнеполитического ведомства рассказал, что войдет в новый транш, сообщает "Интерфакс".

Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм), высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, бронебойные боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что новые требования Украины по предоставлению Киеву военной помощи от Соединенных Штатов будут продолжением "кровавого шоу". Он напомнил, что "Украине нужен от США $61 млрд".

Спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что никакие результаты встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не смогут изменить ситуацию на поле боя — десятки миллиардов долларов, которые уже вкачали в Украину, не помогли ей, новые десятки миллиардов обречены на такое же фиаско.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Поставки оружия Украине
Поставки оружия Украине
Отправка вооружения из США
Отправка вооружения из США
Поставка вооружения
Поставка вооружения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.