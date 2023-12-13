Президенту Украины не удалось выпросить у Вашингтона больше оружия

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон получилась пустой — политик не сумел убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Об этом заявил во вторник, 12 декабря, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства, Антонов подчеркнул, что в Соединенных Штатах "все устали от попрошайки Киева".

Дипломат предупредил, что никакие военные поставки и рестрикции в отношении России ничего не изменят для киевского режима.

Объявленные сегодня антироссийские шаги — новые санкции и очередная партия оружия — не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предупреждал, что не поддержит выделение денег Киеву, поскольку прежде чем заботиться о чужой безопасности, включая Украину, необходимо "исправить ситуацию на нашей границе".

Вашингтон пообещал Киеву на этом фоне новый пакет военной помощи, но это всего лишь боеприпасы на 200 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это будет один из последних пакетов помощи Киеву, если конгрессмены не согласятся на выделение дополнительного финансирования.

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